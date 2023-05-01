На здании правительства Иркутской области подняли копию Знамени Победы Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Копию штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии подняли над зданием правительства Иркутской области. Она будет развеваться над зданием с 1 по 9 мая.

-Знамя Победы подняли рядом с флагами России и Иркутской области, - стало известно КП-Иркутск.

Напомним, что впервые Знамя Победы поднимали над зданием правительства региона в минувшем году. Копию поднимали в ночь с 8 на 9 мая. Тогда временно снимали с флагштока на крыше здания правительства флаг региона. Его вернули на место через сутки.

Ранее «КП-Иркутск» рассказывала, состоится ли в этом году демонстрация и торжественный митинг-концерт, и куда сходить 1 мая 2023 года в Иркутске. Так, одно из мероприятий запланировано у стелы «Иркутск – город трудовой доблести». Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале.