Подготовка к Дню победы идет в округе депутата Думы Иркутска Алексея Распутина. Фото: Дума Иркутска

В предместье Рабочее Иркутска готовятся к празднованию дня Победы. Так, на территории округа, который представляет в городской Думе депутат Алексей Распутин, пройдут традиционные акции “Бессмертный полк”, “Окна Победы”, прошел субботник в сквере Памяти.

ТЦ «ТоргСервис» (ул. Зимняя, 1) проводит традиционную акцию «Бессмертный полк». Стенды с портретами участников Великой Отечественной войны размещаются на стенах внутренних помещений торгового центра и находятся там в течение всего мая. А в библиотеке №2 оформили окна праздничной атрибутикой.

– В сквере Памяти сотрудники управляющей компании «Восточное управление ЖКС», кадеты гимназии № 44 и активные жители Рабочего прибрали территорию, - рассказал Алексей Распутин. - Также там установили флаги, предоставленные МАУ «Праздник». Новый флагшток под них жители изготовили на средства, полученные за призовое место в конкурсе «Миллион на добрые дела» за проект создания сквера. Вскоре, как только позволят погодные условия, в приготовленные клумбы высадят цветы. Жители предместья Рабочее предложили разместить стенды «Бессмертный полк» еще и на территории сквера Памяти. Я поддержал эту идею.

Фотографии фронтовиков для размещения в сквере Памяти на стендах «Бессмертного полка» принимаются до 2 мая включительно на почту: ElenaMedvedeva.2019@yandex.ru.

В избирательном округе № 22 пройдет несколько праздничных мероприятий: праздничный концерт для ветеранских организаций и 9 мая состоится праздничная акция на сцене у дома № 54А по улице Баррикад. Начало в 15:00.