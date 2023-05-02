В центре Иркутска 3,6 и 7 мая изменится движение общественного транспорта Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Вечером 3,6 и 7 мая в Иркутске изменится схема движения общественного транспорта. Все дело в том, что подразделения Минобороны России будут проводить тренировки. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Будет закрыт проезд по площади перед зданием правительства региона. В связи с этим 3 мая с 18.00 до 21.00, 6 мая с 17.00 до 22.00, 7 мая с 17.00 до 22.00 изменятся схемы движения общественного транспорта, - говорят в администрации.

В связи с этим автобусы №№ 3, 11, 16, 20, 23, 40, 49, 67, 80 в направлении центра после Чкалова будут курсировать по улицам Марата, Свердлова, Ленина. В обратном же направлении после улицы Ленина транспорт будет проезжать по Канадзавы, Марата, Чкалова. Отмечается, что остановок «Сквер имени Кирова» и «Площадь графа Сперанского» не будет.

Автобусы №№ 6, 14, 28р, 29, 30, 33, 37, 39, 42, 43, 65, 66 опять же в сторону центра после Чкалова будут проезжать по Марата, Свердлова, Ленина. Что касается обратного направления, то после Карла Маркса транспорт свернет на Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова. На Сухэ-Батора и сквере имени Кирова остановок не будет.

Кроме этого, известно, что автобусы №74 перенаправят по Марата, Свердлова, Ленина. Остановку «Сквер имени Кирова» временно исключат.

Автобусы №№ 12, 16к проследуют до остановочного пункта «Художественный музей». При движении из центра после улицы Ленина транспорт пойдет по Канадзавы, Марата, Свердлова, Ленина и далее по маршрутам. При этом остановок «Сквер имени Кирова» и «Площадь графа Сперанского» не будет.

С полным перечнем транспортных изменений можно ознакомиться на сайте мэрии Иркутска.