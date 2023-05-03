В Иркутске 9 мая 2023 года пройдет акция «Проливаем свет на подвиг Гайдая». Фото: ГайдайЦентр

В Иркутске организуют еще одно мероприятия, которое посвящено 100-летию Гайдая. Так, в День Победы, 9 мая, в планах провести памятную акцию «Проливаем свет на подвиг Гайдая. Как сообщили в «ГайдайЦентре», мероприятие связано с военной частью биографии режиссера.

-Немногие знают, что в жизни знаменитого режиссера были и военные страницы, и настоящие подвиги, и даже медаль «За боевые заслуги». «ГайдайЦентр» в год 100-летия Леонида Иовича посчитал важным пролить свет на эту значимую, но малоизвестную часть его биографии, - прокомментировали в пресс-службе центра.

В то же время основатель Центра развития кинематографии имени Леонида Гайдая Юрий Яшников отметил, что режиссер "пройдя через испытания сам, он хотел хоть как-то облегчить жизнь народа".

Акция будет проведена возле иркутского цирка. В частности, группа "Мимино" выступит с живым концертом, также будут звучать песни военных лет и композиции из кинофильмов Леонида Гайдая. Студенты Иркутского театрального училища будут читать стихи фронтовика Александра Гайдая (брата режиссёра).

Помимо прочего, запланировано торжественное включение подсветки памятника.