Жителей Иркутской области пригласили поучаствовать в новых форматах "Бессмертного полка" Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Акция «Бессмертный полк», посвященная 78-летней годовщине празднования Победы в Великой Отечественной войне, на этот раз в других форматах. Как стало известно КП-Иркутск, вместо привычного традиционного шествия запланированы автополки, размещение портретов ветеранов в окнах и социальных сетях.

-Подобный опыт уже был в период пандемии. Приглашаем всех принять участие в акциях, - говорят власти.

Известно, что в таком формате акцию проведут в Тулуне, Ангарске, Саянке, Усть-Куте. Фотографии ветеранов и тематические рисунки размесят в окнах жилых домов, школ, ВУЗов, ССУЗов, офисов и общественных зданий.

Кроме этого, в Иркутской области оформят стенды с информацией об участниках и героях войны.

Помимо этого, 9 мая состоится акция "Флаги Победы". В рамках этой акции копии знамени Победы разместят в школах и других социальных учреждениях.

Также жителям предлагается заменить свою фотографию в социальных сетях на портрет воевавшего родственника.