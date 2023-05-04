Иркутск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ИркутскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ИркутскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 мая 2023 9:49

Жителей Иркутской области пригласили поучаствовать в новых форматах "Бессмертного полка"

Запланированы автополки, размещение портретов ветеранов в окнах
Елена СИНИЦА
Жителей Иркутской области пригласили поучаствовать в новых форматах "Бессмертного полка"

Жителей Иркутской области пригласили поучаствовать в новых форматах "Бессмертного полка"

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Акция «Бессмертный полк», посвященная 78-летней годовщине празднования Победы в Великой Отечественной войне, на этот раз в других форматах. Как стало известно КП-Иркутск, вместо привычного традиционного шествия запланированы автополки, размещение портретов ветеранов в окнах и социальных сетях.

-Подобный опыт уже был в период пандемии. Приглашаем всех принять участие в акциях, - говорят власти.

Известно, что в таком формате акцию проведут в Тулуне, Ангарске, Саянке, Усть-Куте. Фотографии ветеранов и тематические рисунки размесят в окнах жилых домов, школ, ВУЗов, ССУЗов, офисов и общественных зданий.

Кроме этого, в Иркутской области оформят стенды с информацией об участниках и героях войны.

Помимо этого, 9 мая состоится акция "Флаги Победы". В рамках этой акции копии знамени Победы разместят в школах и других социальных учреждениях.

Также жителям предлагается заменить свою фотографию в социальных сетях на портрет воевавшего родственника.