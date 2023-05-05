В Иркутской области отыскали 34-летнего курьера, причастного к телефонным мошенничествам Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Иркутской области полицейские установили причастность 34-летнего курьера к девяти телефонным мошенничествам. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. -Выяснилось, что 34-летний местный житель был причастен к нескольким случаям телефонного мошенничества. Сейчас он находится в СИЗО в Братске за аналогичные преступления, - говорят в МВД. Например, 81-летней женщине позвонила девушка, которая представилась ее внучкой. Она рассказала, что в отношении нее будет заведено уголовное дело из-за ДТП. Чтобы этого избежать, нужно передать деньги курьеру. Ему пенсионерка отдала более ста тысяч рублей. Как выяснили оперативники, 81-летней женщине позвонила девушка. Она представилась внучкой, заявив, что стала фигуранткой уголовного дела. Чтобы избежать ответственности, предлагалось передать деньги. Пенсионерка передала приехавшему курьеру более ста тысяч рублей. Тот оставил себе 10% в качестве гонорара. Суммы, которые отдавали обманутые жители, варьировались от 50 до 300 тысяч рублей. Всего потерпевшие отдали в руки злоумышленника более миллиона рублей. Сотрудники полиции продолжают проверять подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям.