Водитель и пассажиры «Мазды» скончались после ДТП с большегрузом в Иркутской области
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
Смертельное ДТП произошло в Приангарье вечером 6 мая возле села Владимир в Заларинском районе. Там около 9 часов вечера столкнулись «Мазда Демио» серого цвета и большегруз «Скания». Сразу на месте происшествия погибли трое пассажиров легкового автомобиля. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области.
- Водитель был госпитализирован в больницу, где позже скончался, - добавляют инспекторы ГИБДД.
Сейчас проводятся все необходимые действия для выяснения обстоятельств трагедии. Водитель фуры в ДТП не пострадал. По его словам, иномарка выехала на перекресток, не уступив дорогу.
- Проскочить видимо хотели или что они хотели, я не знаю… - говорит на допросе дальнобойщик, ехавший в Иркутск из Казахстана.
По предварительным данным полицейских, водитель за рулем «Мазды» не справился с управлением.
- Прокуратура Заларинского района поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной сотрудниками полиции по сообщению о дорожно-транспортном происшествии, повлекшем человеческие жертвы, - поделились в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
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