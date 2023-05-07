Водитель и пассажиры «Мазды» скончались после ДТП с большегрузом в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Смертельное ДТП произошло в Приангарье вечером 6 мая возле села Владимир в Заларинском районе. Там около 9 часов вечера столкнулись «Мазда Демио» серого цвета и большегруз «Скания». Сразу на месте происшествия погибли трое пассажиров легкового автомобиля. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области.

- Водитель был госпитализирован в больницу, где позже скончался, - добавляют инспекторы ГИБДД.

Сейчас проводятся все необходимые действия для выяснения обстоятельств трагедии. Водитель фуры в ДТП не пострадал. По его словам, иномарка выехала на перекресток, не уступив дорогу.

- Проскочить видимо хотели или что они хотели, я не знаю… - говорит на допросе дальнобойщик, ехавший в Иркутск из Казахстана.

По предварительным данным полицейских, водитель за рулем «Мазды» не справился с управлением.

- Прокуратура Заларинского района поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной сотрудниками полиции по сообщению о дорожно-транспортном происшествии, повлекшем человеческие жертвы, - поделились в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграм-канал, группы ВК и Одноклассниках

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал