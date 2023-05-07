МЧС: Вода в реках у сел Подволошино и Токма поднимется выше критической отметки Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

О неблагоприятном гидрологическом прогнозе предупреждают спасатели жителей Катангского района. Там 7-8 мая вблизи села Подволошино ожидается повышение уровня воды в реке Нижняя Тунгуска выше критических отметок. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- 7 - 8 мая прогнозируемый уровень воды достигнет отметок в 630-750 сантиметров и это при критической отметки в 600 сантиметров, - говорят спасатели. – Вероятно подтопление пониженных участков села.

Известно, что повышение уровня воды в реке вызвано затором льда. Из-за вскрытия ото льда реки Непа у села Токма также возможно повышение уровня воды до 570 – 670. Критическими в этом районе являются 590 сантиметров. Снова есть вероятность подтопления пониженных участков.

- В Катангском районе организовано круглосуточное дежурство спасателей, - отметили в региональном министерстве чрезвычайных ситуаций. - В случае заторов на реках будут проведены взрывные работы.

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