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НовостиОбщество10 мая 2023 1:54

В Иркутске отремонтируют дорогу от ул. Центральная до СНТ "Ангара-3" и СНТ "Нептун"

На ремонт дороги мэрия Иркутска выделила 12,9 млн рублей
Регина РАХИМОВА
Регина РАХИМОВА
Отремонтированную дорогу нужно будет сдать к 31 августа 2023 года.

Отремонтированную дорогу нужно будет сдать к 31 августа 2023 года.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Недавно на сайте госзакупок появилась заявка от администрации Иркутска на ремонт дороги в столице Приангарья. Работы должны будут провести на автомобильной трассе общего пользования местного значения. А именно на проезде от ул. Центральная до СНТ "Ангара-3" и СНТ "Нептун". На эти цели мэрия Иркутска выделила 12,9 млн рублей.

- Подрядчики могут подавать заявки на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения "проезд от ул. Центральная до СНТ "Ангара-3" и СНТ "Нептун" до 24 мая, - рассказывают сотрудники сайта госзакупок. - Компания, которая проведет ремонт будет определена 29 мая.

Подрядчик должен будет восстановить дорожное полотно, обустроить обочины, кюветы и тротуары. Также нужно нанести дорожную разметку. Работу нужно будет сдать к 31 августа 2023 года.