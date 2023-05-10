Иркутскстат подвел итоги экономического развития региона в первом квартале 2023 года Фото: Даниил ОПАРИН

В первом квартале 2023 года в аграрном секторе наблюдался рост: произведено скота и птицы на убой на 6,5% больше, чем в январе-марте 2022 года. Кроме этого, возросли показатели производства молока – на 2,4%, яиц – на 0,5%. Такие данные приводит Иркутскстат.

-В целом за первые три месяца года было выращено скота и птицы общим весом 27 тысяч тонн, получено 72 тысяч тонн молока, 241 миллион штук яиц, - делятся информацией в пресс-службе ведомства.

Что касается строительных работ, то их объем в денежном эквиваленте возрос на 2,4% - до 52,2 миллиарда рублей. За это время было построено жилье общей площадью 358,5 тысячи рублей.

Интересно, что активно возводилось жилье в сельской местности - плюс 11,3%. Правда, возводилось оно, в основном, населением за свой счет и с помощью кредитов. В целом по региону индивидуальное жилищное строительство выросло на 8,7%.

Оборот оптовой торговли пошел на спад - минус 3,9%. Что касается розничной, то падение составило 10,3%.

В торговле снижение обусловлено сокращением покупок непродовольственных товаров. Продажа продуктов, напитков и табачных изделий, напротив, увеличилась на 3,1%, делятся статистикой в пресс-службе.

В то же время в сфере общепита намечался рост - плюс 35% год к году.

Инфляция за год (по отношению к январю-марту 2022 г.) составила 10,7%. Услуги подорожали в среднем на 12,5%, непродовольственные товары – на 10,4%, продовольственные – на 10%.