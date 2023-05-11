Мэр Иркутска проверил ход капремонта школы № 31 в микрорайоне Зеленый

Мэр Иркутска проверил ход капремонта школы № 31 в Зеленом Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Мэр Иркутска Руслан Болотов проверил, как продвигается капитальный ремонт в школе №31 в м-не Зеленый. Это первая школа, которую в областном центре ремонтируют по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования». Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе администрации города.

- В настоящее время в учебных корпусах штукатурят стены в коридорах и кабинетах, устанавливают двери, укладывают плитку на пол, - рассказали в мэрии. – Рабочие также начали прокладывать линии электропередач, кабели систем пожарной и охранной сигнализации.

При этом отмечается, что ремонт блоков проводится без остановки образовательного процесса в школе. Пока претензий к подрядчику нет, он справляется и с работами, и с темпом. Капремонт завершится в этом году. А начат он был еще в 2015-ом году, но проводится поэтапно – уже заменены окна, система отопления и водоснабжения с канализацией. Также за это время в порядок приведен фасад здания, отреомнтирована кровля, отмостки, наружные противопожарные лестницы.

Капитальный ремонт в этом году также в планах в гимназии № 1, Центре образования № 10, детских садах № 10 и № 79. В остальных городских школах и детсадах пройдут текущие ремонты: где-то заменят проводку, где-то окна, где-то отремонтируют пищеблоки и так далее. Также запланирована покупка необходимого оборудования.

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