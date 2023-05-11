Аэропорт Иркутска перешел на новое расписание в связи с ремонтом взлетно-посадочной полосы Фото: Иван ВИСЛОВ

В АО “Международный аэропорт Иркутск” с начала мая до 1 июля действует особый регламент работы. Это связано с плановым ремонтом взлетно-посадочной полосы. В определенные дни частично или полностью ограничат прием и отправку самолетов. Об этом сообщили в социальных сетях Международного аэропорта Иркутска.

- Проведение проверки и ремонта аэродрома - одно из основных условий для обеспечения безопасности полетов и оказания услуг пассажирам на высоком уровне. В этом году запланировано восстановить искусственное покрытие не только на взлетно-посадочной полосе, но и на других участках аэродрома, - прокомментировали в аэропорту.

Частичное закрытие аэродрома будет проводиться по вторникам, четвергам и субботам с 14:00 до 22:00. В этот период будут прилетать воздушные суда Ан-24, Ан-26, Ан-28, L-410, Як-40 «АэроБратск». Авиакомпании уже составили график полетов.

Отметим, что на подобный режим работы, когда в определенное время могут взлетать и садиться определенные типы самолетов, аэропорт переходит ежегодно.