Современный скейт-парк площадью 1,4 тысяч кв.м. создадут на берегу Ушаковки

Площадь современного скейт-парка составит 1,4 тысяч кв.м. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В администрации Иркутска сообщили, что на берегу реки Ушаковки создадут новое молодежное пространство, а именно современный скейт-парк. Уже в этом году молодые люди смогут заниматься активным видом отдыха на данной площадке.

В рамках выполнения работ установят бетонное основание спортивной площадки, дренажную систему для схода ливневых вод с поверхностей, наружное освещение. Ну и куда без урн, лавочек и фонорей. Стоит отметить, что скейт-парк будет состоять из трех зон для экстремального вида спорта. Кстати, кататься люди смогут не только на скейтборде и самокате, но и роликовых коньках, велосипеде. Общая площадь парка составит 1,4 тысяч кв.м. Посетить пространство смогут не только профессионалы, но и начинающие спортсмены.

- Президентский проект «Формирование комфортной городской среды» позволяет благоустраивать территории и создавать новые места для активного отдыха, развития спортивных навыков. Также этим летом проведем работы на территории Русско-Амурского мемориального комплекса и парка «Патриот», обустроим сквер в микрорайоне Приморский, продолжим обновление Комсомольского парка, общественных пространств в Топкинском, Пади Долгой, городке ИВАТУ, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.