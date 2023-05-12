Концепцию развития Знаменского предместья представили в Иркутске

План благоустройства рассмотрели на заседании Градостроительного совета. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Левый и правый берега реки Ушаковки площадью более 600 га собираются преобразить в Иркутске. Для этого создана архитектурно – градостроительная концепция развития «Знаменское предместье». Недавно план благоустройства рассмотрели на заседании Градостроительного совета. Стоит отметить, что работа над документом продолжалась не один год. За несколько лет специалисты завершили третий этап. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области.

- Проект предполагает воссоздание или реконструкцию знаковых для города объектов, - сообщил заслуженный архитектор Российской Федерации Игорь Козак. - Большое внимание в концепции уделено созданию полноценного природно - экологического каркаса. Предусмотрено формирование на Ушаковке протяженного паркового пространства, которое станет частью новый зоны роста города.

На Щаповской горе собираются создать новую рекреационную зону, которая получит статус городского значения. Пока планируется, что территория будет воссоздана в виде бульвара, связывающего Маратовское кольцо и Плишкинский лес со смотровыми площадками, зонами отдыха, местами исторического, мемориального значения. Стоит отметить, что на территории будут построены и жилые застройки.