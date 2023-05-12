2,6 тысяч беременных женщин получают единое пособие в Иркутской области

Выплата была одобрена отделением Социального фонда России по Иркутской области Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Около 40 млн рублей получили 2,6 тысяч беременных женщин в Иркутской области с начала 2023 года. Выплата была одобрена отделением Социального фонда России по Иркутской области. Стоит отметить, что пособия могли получить только те сибирячки, которые встали на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель).

- Кроме того, следует иметь в виду, что основанием для назначения пособия является ежемесячный доход на человека в семье, который не превышает регионального прожиточного минимума на душу населения. Размер выплаты зависит от дохода семьи и комплексной оценки нуждаемости. Он может составлять 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе, - добавили в социальном фонде.

Кстати, в Приангарье жительницы южных территорий получают максимально - 15,5 тыс. рублей, женщины северных уголков нашей области получают - 20,1 тыс. рублей.