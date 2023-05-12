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НовостиОбщество12 мая 2023 3:30

2,6 тысяч беременных женщин получают единое пособие в Иркутской области

Выплата была одобрена отделением Социального фонда России по Иркутской области
Регина РАХИМОВА
Регина РАХИМОВА
Выплата была одобрена отделением Социального фонда России по Иркутской области

Выплата была одобрена отделением Социального фонда России по Иркутской области

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Около 40 млн рублей получили 2,6 тысяч беременных женщин в Иркутской области с начала 2023 года. Выплата была одобрена отделением Социального фонда России по Иркутской области. Стоит отметить, что пособия могли получить только те сибирячки, которые встали на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель).

- Кроме того, следует иметь в виду, что основанием для назначения пособия является ежемесячный доход на человека в семье, который не превышает регионального прожиточного минимума на душу населения. Размер выплаты зависит от дохода семьи и комплексной оценки нуждаемости. Он может составлять 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе, - добавили в социальном фонде.

Кстати, в Приангарье жительницы южных территорий получают максимально - 15,5 тыс. рублей, женщины северных уголков нашей области получают - 20,1 тыс. рублей.