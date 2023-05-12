МЧС зарегистрировали повышение уровня воды на реке Нижняя Тунгуска в Иркутской области

12 и 13 мая продолжится повышение уровня воды до отметок 850-900 см. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пришла весна, а вместе с ней и осадки в виде дождя. Так, 12 мая в 8:00 сотрудники МСЧ зарегистрировали на реке Нижняя Тунгуска в районе села Непа прибавление уровня воды. Отметка достигла 826 см при критической отметке 850 см. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

- 12 и 13 мая продолжится повышение уровня воды до отметок 850-900 см, при критической 850 см, выход воды на пониженные участки местности населенного пункта, - говорят сотрудники ведомства.

А вот синоптики не радуют прогнозами на 12 мая. Так, по области ожидается переменная облачность. В некоторых районах Приангарья пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный, юго-западный с переходом днем на северо-западный, западный до 3-8 м/с. Стоит отметить, что в этот день порывы могут достигнуть до 12 м/с, а в северо-западных, центральных и южных районах до 15-18 м/с. А вот, что приятно удивит, так это температура. Ведь днем 12 мая жители области смогут увидеть на градусниках до +17…+22, а при облачной погоде до +7…+12.