Иркутская область вошла в десятку регионов-лидеров по экономическому потенциалу

Впервые объем валового регионального продукта (ВРП) в Иркутской области превысил 2 трлн рублей. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Впервые объем валового регионального продукта (ВРП) в Иркутской области превысил 2 трлн рублей по итогам 2022 года. Этот показатель дал право Иркутской области войти в десятку регионов-лидеров по экономическому потенциалу. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.

- Высокие темпы роста промышленного производства сохраняются – показатель по итогам 2022 года составил 102,1 %, - говорят власти нашей области. - Кроме того, продолжается рост инвестиций в основной капитал, по итогам 2022-го этот показатель вырос на 38 % в сопоставимых ценах до 834 млрд рублей. Среди регионов Сибири Иркутская область занимает первое место по этому показателю, по России.

Хоть экономика Приангарья и столкнулась с санкциями в 2022 году, но сумела выдержать последствия. Власти подчеркивают, что сейчас нужно оказывать поддержку местному производству. Также сейчас в Иркутской области работает более 150 инвестпроектов общей стоимостью более 3 трлн рублей. Оказывается, в бедующем это около 50 тысяч новых рабочих мест. Стоит отметить, что в 2024 году в работу запустят новый завод ИНК по производству высококачественных полимеров с объемом инвестиций около 260 млрд рублей.