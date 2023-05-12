Сейчас приводят в порядок 83 объекта общей протяженностью 354,3 км. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 900 километров дорог приведут в нормативное состояние в Иркутской области

Более 900 километров дорог приведут в нормативное состояние в Иркутской области. Но трасса должна входить в перечень опорных дорог России. Ремонт дорог планируют закончить через пять лет, а именно к январю 2028 года. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Иркутской области.

– В течение пяти лет нам необходимо привести в нормативное состояние 85% автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, входящих в опорную сеть страны. На эти цели будет направлено 46,3 млрд рублей, из них более 80% – из областного бюджета. Сейчас у нас в нормативном состоянии – 46,5% автомобильных дорог опорной сети, планы на 2023 год – доведение показателя до 52,9%, – сообщил власти региона.

Стоит отметить, что ремонт дорог в области не прекращается. Сейчас приводят в порядок 83 объекта общей протяженностью 354,3 км. К слову, 79 объектов сдадут уже в 2023 году. Сейчас идет ремонт дороги в Мельничную Падь в Иркутском районе, дороги «Иркутск – Оса – Усть-Уда» в Осинском районе и дороги «Михайловка – Березовка» в Черемховском районе.

Также власти рассказали, что в 2023 году планируется получить положительные заключения государственной экспертизы на участки дорог «Иркутск – Листвянка», «Тайшет – Чуна – Братск» и «Баяндай – Еланцы – Хужир» на острове Ольхон.