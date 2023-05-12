500 тысяч цветов высадят в клумбы Иркутска

В теплицах «Горзеленхоз» уже подрастают бархатцы, петунии, алиссумы, лобелии. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Полмиллиона цветов украсят клумбы Иркутска летом 2023 года. В теплицах муниципального предприятия «Горзеленхоз» уже подрастают бархатцы, петунии, алиссумы, лобелии, колеусы, вербены бонарские, бегонии, клеомы и другие цветы. Всю эту красоту начнут высаживать уже 25 мая.

– Ежегодно специалисты Горзеленхоза вносят в цветочное оформление города что-то новое. Благодаря модернизации предприятия для этого появляется все больше возможностей. Регулярно увеличивают площадь озеленения: в этом году она составит около 10 тысяч квадратных метров. И это не единственный рекорд: этим летом улицы Иркутска украсят 1500 композиций в вазонах, – отметил Дмитрий Ружников, вице-мэр Иркутска.

К высадке цветов подходят креативно, ведь все парки и скверы имеют особое оформление, которое не повторяется. Кстати, дизайн-проекты начинают создавать задолго до высаживания. Цветочный орнамент в главной точки города - в сквере имени Кирова вдохновлен русской народной вышивкой. Не стоит забывать, что жилые районы, скверы и парки точно не обойдут стороной