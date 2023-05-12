С 13 по 27 мая на улице Петрова в Иркутске ограничат движение из-за ремонтных работ

Рассказываем, как долго продлится ограничение движения по улице Петрова в Иркутске. Фото: Анастасия КУРЕНОВА

На сайте администрации Иркутска появилась информация, что в городе перекроют дорогу. Проезд будет невозможен на улице Петрова в районе дома № 56. Доступ транспорту закроют с 9:00 13 мая до 19:00 27 мая.

- Это связано с проведением ремонтных работ ООО «Промпарк» на тепловых сетях, - рассказали КП-Иркутск в администрации города.

А на остальных дорогах Иркутска сейчас полных ходом устраняют повреждения. Работы уже провели на съезде с Академического моста и улице Старо-Кузьмихинской. Также недавно выполнили фрезерование участка на Карла Маркса, в районе «Фортуны». На 4-й Железнодорожной укладывают асфальтовые карты площадью до 5 квадратных метров. За пару дней дорожники привели в порядок и отремонтировали участки улиц Байкальская, Сурнова, Лермонтова, Ширямова, Гоголя, на пересечении Марата и Канадзавы, на объездной дороге микрорайона Ново-Ленино.