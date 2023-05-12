Агентство по туризму поручено разработать концепции развития туризма в Иркутской области

Туристический поток восстанавливается после пандемийного времени. Фото: Яна ЛИСИНА

Каждый год около 2 млн людей выбирают местом отдыха Иркутскую область. Кстати, в прошлом году большая доля туристов состояла из россиян. Сейчас агентству по туризму поручено до 1 сентября разработать концепцию событийного, гастрономического, промышленного, экологического и круизного туризма в Иркутской области. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве региона.

- Сначала пандемия, а теперь и санкции послужили импульсом для развития внутреннего туризма. Отрасль необходимо стратегически поддерживать. Это влечет за собой поддержку смежных сфер, обеспечивающих занятость населения и рост экономики, - говорят власти Иркутской области.

В 2023 году специалисты отмечают, что туристический поток восстанавливается после пандемийного времени. Число поездок жителей России в регион вырос на 18%. Кстати, только в одной Иркутской области работает 670 гостиниц