Министерству образования дано поручение поддержать технологические стартапы в ВУЗах

Необходимо со школьной скамьи развивать способности к техническим наукам. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Сейчас в Иркутской области остро стоит вопрос в подготовке квалифицированных кадров, особенно инженерного профиля. Так, министерству образования совместно с министерством экономического развития и промышленности региона дано поручение поддержать технологические стартапы в ВУЗах. Об этом КП-Иркутск сообщили в Правительстве Иркутской области.

– Необходимо со школьной скамьи развивать способности к техническим наукам, готовить специалистов в критически важных отраслях. Для популяризации физико-математического профиля обучения в регионе с прошлого года начали работу инженерные классы, – сообщили власти области.

Стоит отметить, что в Приангарье работает программа «Профессионалитет». Благодаря ей учебные заведения могут обновлять материально-техническую базу. Также у правительства в планах предоставить повышение квалификации учителям и преподавателям, ведь это улучшит качество выпускников.