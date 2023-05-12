Депутаты ЗС прокомментировали послание губернатора о положении дел в Иркутской области

Депутаты Законодательного Собрания прокомментировали послание губернатора региона.

12 мая на сессии Законодательного Собрания состоялось оглашения послания губернатора Игоря Кобзева о положении дел в Иркутской области в 2022 году. Также были обозначены направления областной государственной политики на 2023 год.

Так, было отмечено, все крупные инвестиционные проекты работают, ни один не приостановлен. Планируется создать новые рабочие места.

- Это нужно экономике Приангарья – и в городах, и на селе, - прокомментировал спикер ЗС Александр Ведерников. - Это зарплаты, а значит и дополнительные налоги, которые позволят больше направлять средств на спорт и образование, строительство, на меры социальной поддержки, в том числе участников СВО и их семей.

- В своем послании губернатор уделил большое внимание участникам СВО. Власть помогает военнослужащим и их семьям, - отметила вице-спикер ЗС Ольга Носенко. - Безусловно, толчок для развития территорий даст и реализация 180 инвестиционных проектов. Но серьезное внимание потребуется уделить решению кадрового вопроса. Необходимо создать условия для того, чтобы молодые люди могли освоить востребованные профессии и остались работать в регионе.

Лариса Егорова, вице-спикер ЗС также рассказала, что в регионе до 1 июля будет создан Фонда социальной помощи участникам СВО и их семьям.

- Правильно, что губернатор поднял тему без вести пропавших военнослужащих и поддержке их семей. Важно, чтобы весь объем такой помощи могли получать ребята, которые участвуют в спецоперации в составе частных военных компаний, - добавила Лариса Егорова.

Наталья Дикусарова, председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству отметила, что дано поручение для каждой территории определить точку роста, потенциал, и начинать его развитие, от маленьких производств до больших инвестиционных проектов.

- Положительный момент также в успешной реализации программы продовольственной безопасности региона, - добавил Георгий Любенков, заместитель председателя комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству.