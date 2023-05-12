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НовостиОбщество12 мая 2023 9:25

Депутаты ЗС прокомментировали послание губернатора о положении дел в Иркутской области

Губернатор выступил на сессии Законодательного Собрания
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
Депутаты Законодательного Собрания прокомментировали послание губернатора региона.

Депутаты Законодательного Собрания прокомментировали послание губернатора региона.

12 мая на сессии Законодательного Собрания состоялось оглашения послания губернатора Игоря Кобзева о положении дел в Иркутской области в 2022 году. Также были обозначены направления областной государственной политики на 2023 год.

Так, было отмечено, все крупные инвестиционные проекты работают, ни один не приостановлен. Планируется создать новые рабочие места.

- Это нужно экономике Приангарья – и в городах, и на селе, - прокомментировал спикер ЗС Александр Ведерников. - Это зарплаты, а значит и дополнительные налоги, которые позволят больше направлять средств на спорт и образование, строительство, на меры социальной поддержки, в том числе участников СВО и их семей.

- В своем послании губернатор уделил большое внимание участникам СВО. Власть помогает военнослужащим и их семьям, - отметила вице-спикер ЗС Ольга Носенко. - Безусловно, толчок для развития территорий даст и реализация 180 инвестиционных проектов. Но серьезное внимание потребуется уделить решению кадрового вопроса. Необходимо создать условия для того, чтобы молодые люди могли освоить востребованные профессии и остались работать в регионе.

Лариса Егорова, вице-спикер ЗС также рассказала, что в регионе до 1 июля будет создан Фонда социальной помощи участникам СВО и их семьям.

- Правильно, что губернатор поднял тему без вести пропавших военнослужащих и поддержке их семей. Важно, чтобы весь объем такой помощи могли получать ребята, которые участвуют в спецоперации в составе частных военных компаний, - добавила Лариса Егорова.

Наталья Дикусарова, председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству отметила, что дано поручение для каждой территории определить точку роста, потенциал, и начинать его развитие, от маленьких производств до больших инвестиционных проектов.

- Положительный момент также в успешной реализации программы продовольственной безопасности региона, - добавил Георгий Любенков, заместитель председателя комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству.