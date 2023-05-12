26,7 млрд рублей потратят на газификацию 9 населенных пунктов Иркутской области

Запланировано подключить к газу 11,2 тысяч домов и 28 котельных. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

К 2026 году власти Иркутской области планируют подать сетевой газ в девять населенных пунктов. А именно в Жигалово, Киренск, Усть-Кут, Магистральный, Седанкина, Окунайский, Улькан, Юхта и Тарасово. Стоит отметить, что суммарно в данных населенных пунктах проживает более 70 тысяч человек. Через три года запланировано подключить к газу 11,2 тысяч домов и 28 котельных. На эти цели запланировано около 26,7 млрд рублей, из которых большая часть - средства Газпрома. Об этом КП-Иркутск сообщили в Правительстве Иркутской области.

- Учитывая наши расстояния, можно сказать, что социальная газификация региона без промышленной экономически очень затруднительна. Ранее проведенные исследования показали, что у региона есть потребность в газе не только для нужд населения, но и для промышленных предприятий и объектов теплоэнергетики, - подчеркнули власти Приангарья.

Также не стоит забывать о развитии электроэнергетики. Сегодня, 12 мая, было поручено министерству жилищной политики и энергетики ПРиангарья организовать разработку в рамках научно-исследовательской деятельности. Для этого нужно активно взаимодействовать с профильными научными институтами. Срок выполнения задачи был поставлен до о 1 июля текущего года.