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НовостиОбщество12 мая 2023 9:41

26,7 млрд рублей потратят на газификацию 9 населенных пунктов Иркутской области

К 2026 году газифицируют 9 населенных пунктов Иркутской области
Регина РАХИМОВА
Регина РАХИМОВА
Запланировано подключить к газу 11,2 тысяч домов и 28 котельных.

Запланировано подключить к газу 11,2 тысяч домов и 28 котельных.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

К 2026 году власти Иркутской области планируют подать сетевой газ в девять населенных пунктов. А именно в Жигалово, Киренск, Усть-Кут, Магистральный, Седанкина, Окунайский, Улькан, Юхта и Тарасово. Стоит отметить, что суммарно в данных населенных пунктах проживает более 70 тысяч человек. Через три года запланировано подключить к газу 11,2 тысяч домов и 28 котельных. На эти цели запланировано около 26,7 млрд рублей, из которых большая часть - средства Газпрома. Об этом КП-Иркутск сообщили в Правительстве Иркутской области.

- Учитывая наши расстояния, можно сказать, что социальная газификация региона без промышленной экономически очень затруднительна. Ранее проведенные исследования показали, что у региона есть потребность в газе не только для нужд населения, но и для промышленных предприятий и объектов теплоэнергетики, - подчеркнули власти Приангарья.

Также не стоит забывать о развитии электроэнергетики. Сегодня, 12 мая, было поручено министерству жилищной политики и энергетики ПРиангарья организовать разработку в рамках научно-исследовательской деятельности. Для этого нужно активно взаимодействовать с профильными научными институтами. Срок выполнения задачи был поставлен до о 1 июля текущего года.