Погодный калейдоскоп обещают синоптики 13 и 14 мая в Иркутской области

В Иркутске 13 мая будет облачно, а ночью пройдет умеренный дождь. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в выходные точно сможет удивить жителей Иркутской области своим разнообразием. Ведь 13 и 14 мая синоптики обещают мокрый снег, дожди, грозы, сильный ветер, заморозки до -5 градусов ночью и потепление до +15 днем. Об этом сообщает "Байкал-24".

Так, 13 мая по области установится облачная погода, ночью пройдут дожди, в Слюдянском районе местами ливни с мокрым снегом, грозы. Будьте осторожнее! Днем осадки все еще сохранятся. А в северных районах вообще передают мокрый снег. Ветер 5-10 м/c, в отдельных районах его порывы будут достигать 15-20 м/с. Ночная температура составит +1...+6 градусов, при прояснении столбик термометра покажет до 0,-5 градусов. А вот днем потеплеет до +10...+15, при натекании облачности будет до +3...+8.

Не обойдут стороной осадки и столицу Приангарья. В Иркутске 13 мая будет облачно, а ночью пройдет умеренный дождь, днем также вероятен небольшой дождь. Ветер 5-10 м/с, ночью его порывы усилятся до 15 м/с. Ночью ожидается до +4...+6 градусов, днем же воздух прогреется до +13...+15.