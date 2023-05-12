130 километров дорог местного значения отремонтируют в Иркутской области

На эти цели из бюджета области выделено 3,7 млрд рублей. Фото: Анастасия КУРЕНОВА

В Иркутской области приведут в нормативное состояние дороги протяженностью 130 километров. На эти цели из бюджета области выделено 3,7 млрд рублей. Об этом сообщают «Байкал-24».

- Я периодически бываю в муниципальных образованиях и вижу, в каком состоянии находятся дороги. Почти везде асфальт сходит со снегом. Ситуацию нужно менять. Прошу минтранс организовать работу с муниципальными образованиями по проведению диагностики на дорогах местного значения. Благодаря этому мы определим первоочередные мероприятия для комфортного и безопасного движения транспорта, - сказал губернатор.

В 2023 году ремонту подлежит 57 километров дорог. Стоит отметить, что это трассы местного значения. Кстати, ведут они к 45 населенным пунктам. На эти цели из бюджета области направлено 1,9 млрд рублей.

Также муниципальным образованиям предоставлены выплаты на капиталоемкие мероприятия на автомобильных дорогах местного значения. Стоит отметить, что это почти 1,8 млрд рублей. Данное финансирование позволит привести в нормативное состояние участки автодорог общей протяженностью 73 километра.