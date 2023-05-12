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НовостиОбщество12 мая 2023 11:05

Жители Иркутской области могут бесплатно отправить посылки для бойцов в зону СВО

Число посылок, которое может оформить один человек, не ограничено
Регина РАХИМОВА
Регина РАХИМОВА
Вес каждой коробки не должен превышать 10 кг.

Вес каждой коробки не должен превышать 10 кг.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь все желающие могут совершенно бесплатно отправить посылки участникам СВО. Нужно лишь только прийти в ближайшее почтовое отделение. Стоит отметить, что вес каждой коробки не должен превышать 10 кг. Об этом сообщает «Тайшет-24».

Перед отправкой посылки стоит знать, что передавать отправление оператору нужно в открытом виде. Число посылок, которое может оформить один человек, не ограничено. Посылки со всей страны попадают в логистический центр Почты в Москве. Здесь Почта передает их представителям Минобороны, которые самостоятельно доставляют отправления адресатам.

Подробную информацию о правилах бесплатной отправки посылок военнослужащим в зону СВО можно уточнить в контакт-центре Почты России по телефону 8-800-100-00-00.