Жители Иркутской области могут бесплатно отправить посылки для бойцов в зону СВО

Вес каждой коробки не должен превышать 10 кг. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь все желающие могут совершенно бесплатно отправить посылки участникам СВО. Нужно лишь только прийти в ближайшее почтовое отделение. Стоит отметить, что вес каждой коробки не должен превышать 10 кг. Об этом сообщает «Тайшет-24».

Перед отправкой посылки стоит знать, что передавать отправление оператору нужно в открытом виде. Число посылок, которое может оформить один человек, не ограничено. Посылки со всей страны попадают в логистический центр Почты в Москве. Здесь Почта передает их представителям Минобороны, которые самостоятельно доставляют отправления адресатам.

Подробную информацию о правилах бесплатной отправки посылок военнослужащим в зону СВО можно уточнить в контакт-центре Почты России по телефону 8-800-100-00-00.