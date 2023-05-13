Потепление до +15 и небольшой дождь обещают синоптики в Иркутске 13 мая

Наконец-то в Иркутск пришла весна! Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Наконец-то в Иркутск пришла весна! Теперь можно больше времени проводить на улице, наслаждаясь теплыми деньками. Только вот осадки не хотят отступать. Правда, сейчас уже в виде дождя. Хоть синоптики и обещают 13 мая потепление до +15, но небольшой дождик все же пройдет. Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутском Гидрометцентре.

- В Иркутске 13 мая ожидается переменная облачность, - говорят синоптики. - Пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с. На градусниках можно увидеть до +13…+15.

А вот по области погодная картина обстоит немного хуже. Синоптики обещают кратковременные дожди, а в северных районах вообще с мокрым снегом. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы могут достигнуть 15-20 м/с. На ртутном столбике термометра можно будет увидеть до +10…+15, но при облачной погоде до +3…+8.