Уровень воды в реках Катангского района остается на высоком показателе из-за снеготаяния

Начинается процесс снеготаяния и большого притока талых вод. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пришла весна, а значит реки и земля сбрасывают с себя ледяные оковы. Начинается процесс снеготаяния и большого притока талых вод. В Катанском районе жители могут наблюдать интенсивность данных процессов. Сотрудники ГУ МЧС в своих социальных сетях выставили показания уровня рек на 8:00 13 мая.

- Река Нижняя Тунгуска село Подволошино 731 см при критике 600 см, село Преображенка 946 см при критике 890 см, село Непа 868 см при критике 850 см, - рассказывают в ведомстве. - На реке Непа село Токма 654 см при критике 590 см. За последних 4 часа уровень в реках Катангского района не изменился. Все осталось на прежних показателях.

Напомним, что 12 мая в 8:00 сотрудники МСЧ зарегистрировали на реке Нижняя Тунгуска в районе села Непа прибавление уровня воды. Отметка достигла почти критической - 826 см. Не хватило 24 см.