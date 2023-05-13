24-летний мужчина предстанет перед судом за реабилитацию нацизма в Иркутской области

Мужчине "светит" штраф от 2 до 5 млн рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Недавно закончилось расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Иркутской области. Мужчина обвиняется в реабилитации нацизма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Оказалось, год назад житель Тулуна решил выставить в одном из сообществ соцсетей голосовые сообщения. В них сибиряк оскорблял память защитников Отечества, а именно советских солдат, участвовавших в Великой Отечественной войне. Об этом КП-Иркутск рассказали в СУ СКР по ИРкутской области.

- Следователями СК были изъяты и осмотрены технические средства и электронные носители информации, с помощью которых фигурант совершил преступление, - говорят в ведомстве. - Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Прокуратура Иркутской области сообщает, что мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности. Сибиряк размещал аудиосообщения, направленные на возбуждение ненависти и вражды по национальному признаку. Тогда его обязали оплатить штраф в 40 тысяч рублей. Сейчас же мужчине "светит" штраф от 2 до 5 млн рублей. А также он может лишится свободы сроком до пяти лет.