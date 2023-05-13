Дома остались два сына: ефрейтор Валентин Татарников из Иркутской области погиб на территории СВО

Фото: мэр Тулуна Юрий Карих.

Ефрейтор Валентин Татарников погиб в ходе проведения специальной военной операции. 30 апреля не стало отца, мужа, сына, брата и лучшего друга. Мужчина пал смертью храбрых на территории Луганской Народной Республики. Он не дожил всего пару месяцев до своего 47-летия. Об этом в своих социальных сетях сообщил мэр Тулуна Юрий Карих.

- Валентин Владимирович родился 18 августа 1976 года в деревне Павловка Тулунского района. С детства с семьей жил в Тулуне, - пишет мэр города. - Окончил среднюю школу № 7, учился в Тулунском агарном техникуме. В декабре 1994 года военным комиссариатом Тулуна был призван в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. Срочную службу по призыву проходил в должности стрелка, водителя, старшего водителя. После увольнения в запас занимался трудовой деятельностью.

У сибиряка осталась дружная и крепкая семья, в которой подрастают два сына. Когда настало время встать на защиту Родины, мужчина без колебаний отправился. Сначала он прошел обучение в Новосибирске, а затем уехал на линию соприкосновения. За проявленные мужество, храбрость и отвагу Указом Президента РФ ефрейтор Валентин Татарников посмертно представлен к Ордену Мужества.