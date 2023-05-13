Доследственная проверка началась по факту нападения собак на 6-летнего мальчика в Иркутске

Ребенку нанесены телесные повреждения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Недавно в социальных сетях СУ СКР по Иркутской области появилась информация о том, что сотрудники начали доследственную проверку по одному делу. Оказалось, на днях в микрорайоне Юбилейный столицы Приангарья на 6-летнего мальчика напали и покусали собаки.

- Ребенку нанесены телесные повреждения, - говорят в ведомстве. - По данному факту следственным отделом по Кировскому району Иркутска СУ СК России по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки по факту халатности. Следователи СК в рамках проверки проведут комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

После завершения проверки, сотрудники следственного комитета дадут правовую оценку действию или бездействию должностных лиц администрации города, которые отвечают за отлов и содержание бездомных животных на территории областного центра.