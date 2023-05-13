Нетрезвый водитель задержан на месте аварии в Тайшете

В крови мужчины находился алкоголь. Значение превышало допустимый показатель в целых девять раз. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Я ехал в 9:11 из магазина нормально. И там девчоночка начала выезжать, машина у нее хорошая. Накануне я много употреблял алкоголя, - признается 57-летний мужчина, который был за рулем "Лада Калина" и допустил наезд на стоящий отечественный автотранспорт «Волга» на улице 8 марта в Тайшете.

- Нетрезвого сибиряка задержали полицейские на месте аварии, - говорят в ГУ МВД по Иркутской области. - В результате дорожно-транспортного происшествия повреждения получили обе легковушки. От виновника аварии исходил сильный запах алкоголя, в связи, с чем сотрудники полиции предложили пройти ему процедуру освидетельствования.

Процедура показала, что в крови мужчины находился алкоголь. Значение превышало допустимый показатель в целых девять раз. Сейчас дело по данному факту передали в суд. Сибиряку «светит» лишение водительских прав и штраф в размере 30 тысяч рублей.