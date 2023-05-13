Два подростка попали в аварию на мотоцикле и получили травмы в Усть-Илимске

Сейчас пока не известны причины и условия произошедшего. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Вечером 12 мая в Усть-Илимске произошло дорожно транспортное происшествие, в котором пострадали два подростка. Пока известно, что на улице Братская столкнулись машина марки "Тойота" и мотоцикл. Байком управлял 17-летний местный житель, а сзади находился 16-летний пассажир. Оба парня пострадали и получили травмы. Об этом КП-Иркутск сообщили в Прокуратуре по Иркутской области.

- Усть-Илимская межрайонная прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий, организованных сотрудниками полиции по сообщению о дорожно-транспортном происшествии, - рассказали в ведомстве.

Сейчас пока не известны причины и условия произошедшего. Все это выясняется. А также не понятна тяжесть телесных повреждений у парней. В скором времени ее установят. При наличии оснований Прокуратура по Иркутской области примет меры реагирования в сфере безопасности дорожного движения.