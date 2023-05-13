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НовостиОбщество13 мая 2023 7:07

Город встал: шестибалльные пробки захватили Иркутск

Шестибалльные пробки затруднили движение в Иркутске
Регина РАХИМОВА
Регина РАХИМОВА
Традиционно самые сложные участки в районе Глазковского, Иннокентьевского и Иркутного мостов.

Традиционно самые сложные участки в районе Глазковского, Иннокентьевского и Иркутного мостов.

Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Выходные хочется провести вне города, уехать в Листвянку на Байкал. Но получается, что многие оказываются во власти пробок на выезде из Иркутска. Вот и сегодня в субботу, 13 мая, с самого утра на дорогах областного центра образовались многобалльные заторы. По данным сервиса «Яндекс Пробки» загруженность городских трасс составляет шесть баллов.

Традиционно самые сложные участки в районе Глазковского, Иннокентьевского и Иркутного мостов. На улицах Рабочая, Декабрьских Событий, Франка Камецкого, Ангарска, Рабочего Штаба, Олега Кошевого. Также не протолкнутся на улице Трактовой. А вот на удивление, плотина ГЭС стоит свободная.

Мы же надеемся, что вы, несмотря на пробки никуда не опоздаете и спокойно проведете выходные в окружении близких и родных людей.