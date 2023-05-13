Город встал: шестибалльные пробки захватили Иркутск

Традиционно самые сложные участки в районе Глазковского, Иннокентьевского и Иркутного мостов. Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Выходные хочется провести вне города, уехать в Листвянку на Байкал. Но получается, что многие оказываются во власти пробок на выезде из Иркутска. Вот и сегодня в субботу, 13 мая, с самого утра на дорогах областного центра образовались многобалльные заторы. По данным сервиса «Яндекс Пробки» загруженность городских трасс составляет шесть баллов.

Традиционно самые сложные участки в районе Глазковского, Иннокентьевского и Иркутного мостов. На улицах Рабочая, Декабрьских Событий, Франка Камецкого, Ангарска, Рабочего Штаба, Олега Кошевого. Также не протолкнутся на улице Трактовой. А вот на удивление, плотина ГЭС стоит свободная.

Мы же надеемся, что вы, несмотря на пробки никуда не опоздаете и спокойно проведете выходные в окружении близких и родных людей.