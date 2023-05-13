МСЧ: 14 мая местами ожидается ветер до 17 метров в секунду в Иркутской области

В Иркутске ночью 14 мая пройдет умеренный дождь с мокрым снегом. Фото: Мария КНЯЗЕВА

Вроде наступила весна, а зима все еще не хочет уходить. Так, ГУ МЧС по Иркутской области предупреждает местное население об осадках в виде дождя и мокрого снега, которые пройдут ночью 14 мая. Особенно завалит Катангский район и горы Восточного Саяна.

- По области ожидается переменная облачность, - рассказывают в ведомстве. - Днем без существенных осадков. Местами могут пройти кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы могут достигнуть до 15-17 м/с.

Да и ртутный столбик термометра не обрадует жителей области 14 мая. Так, ночью температура понизится до +2…-3, при прояснении до -5…-10. А днем потеплеет до +4…+9, при облачной погоде до -2…+3.

В Иркутске ночью 14 мая пройдет умеренный дождь с мокрым снегом. Днем уже ожидается просто слабый дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Ночью температура упадет до 0…+2. А уже днем потеплеет до +6…+8.