Вечером 13 мая по югу Иркутской области пройдет сильный северо-западный ветер 22-27 м/с

Синоптики передают, что ветер не успокоится и завтра, 14 мая. Фото: Мария КНЯЗЕВА

Паблики Иркутской области в социальных сетях просто "разрываются" жалобами на погоду. Пыльная буря прошлось уже по Ангарску городскому округу, Усолью-Сибирскому и добралась до областного центра. А ГУ МЧС по Иркутской области предупреждает, что в 16:00 до 19:00 в южных районах Иркутской области местами прогнозируется очень сильный северо-западный ветер с порывами до 22-27 метров в секунду.

- Сегодня 13 мая в 15:46 местного времени на метеостанции Кутулик отмечался очень сильный северо-западный ветер 26 метров в секунду. А в 16:00-19:00 в южных районах местами сохранится очень сильный северо-западный ветер, - отмечают в ведомстве.

А синоптики передают, что ветер не успокоится и завтра, 14 мая. Так, по области пройдет западный, северо-западный ветер с порывами до 5-10 м/с, местами порывы могут достигнуть до 15-17 м/с.