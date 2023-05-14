В Иркутске завершены поиски 8-летней девочки

Девочка укрывалась от дождя в помещении ветеринарной клиники Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутске успешно завершены поиски пропавшей 8-летней девочки. Накануне ее мать обратилась в полицию с заявлением о том, что ее дочь, утром, 13 мая, отправилась за покупками со знакомым их семьи. Через время мужчина перестал выходить на связь. Об этом сообщает пресс-служба МВД Иркутской области.

- Оперативники воссоздали маршрут следования девочки, после того как ребенок остался без присмотра взрослых. По камерам видеонаблюдения было установлено последнее место нахождения разыскиваемой на площади Декабристов, - рассказали в МВД Иркутской области.

Сотрудники полиции обошли прилегающую территорию и обнаружили ребенка. Оказалось, что девочка укрывалась от дождя в помещении ветеринарной клиники по улице Красноказачьей. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося. В отношении девочки каких-либо противоправных действий не совершалось.