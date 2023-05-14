Капитальный ремонт продолжается в сгоревшем спорткомплексе Усть-Илимска

Во время пожара пострадала кровля здания, где располагается большая чаша. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Министр спорта Иркутской области посетил сгоревший спортивный комплекс в Усть-Илимске. Напомним, 3 мая здесь произошел пожар. При этом спорткомплекс с 2021 года находился на капитальном ремонте. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Пожарные не допустили распространение огня и сохранили большую часть помещений. Это малая чаша, два спортивных зала, раздевалки, душевые и тренерские комнаты. Пострадала кровля здания, где располагается большая чаша. Решение по проведению дальнейших работ здесь будет приниматься после проведения экспертизы, - говорится в сообщении.

В настоящее время уже заключен контракт на проведение строительной экспертизы несущих металлических конструкций. Специалисты приступят к проведению работ 15 мая. Строители ликвидировали последствия пожара. В других помещениях ведутся отделочные работы, завершается монтаж вентиляции, идет укладка плитки и иные работы.