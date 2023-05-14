С 15 мая на Байкале откроется навигация для маломерных судов

Спасатели напоминают, что на каждом маломерном судне должны быть спасательные жилеты. Фото: МЧС Иркутской области

С 15 мая в Иркутской области открывается навигация маломерных судов на Байкале и водохранилищах. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

- Судоводителям необходимо помнить, что до тех пор, пока водные объекты полностью не освободятся от льда, выход на воду опасен для жизни. Во время ледохода управление судном затрудняется и плавсредство может опрокинуться, - рассказали в МЧС Иркутской области.

Спасатели напоминают, что на каждом маломерном судне должны быть спасательные жилеты. Их количество должно соответствовать числу находящихся на борту людей. Согласно закону, в случае выявления нарушения правил эксплуатации, его владельцу грозит административный штраф в размере от 500 до 1000 рублей, либо лишение прав на срок до шести месяцев.