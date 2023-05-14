Пьяный 17-летний мотоциклист пострадал в ДТП в Эхирит-Булагатском районе

На молодого человека составили административные протоколы. Фото: МВД Иркутской области

17-летний мотоциклист пострадал в ДТП в Эхирит-Булагатском районе. Дорожный инцидент произошел поздним вечером, 13 мая. Подросток передвигался на незарегистрированным в установленном порядке мотоциклом. В какой-то момент юноша не справился с управлением, в результате чего получил травмы. Об этом сообщает пресс-служба МВД Иркутской области.

- При проведении процедуры освидетельствования сотрудники Госавтоинспекции обнаружили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, - говорится в сообщении.

На молодого человека составили административные протоколы, а его мать привлекут к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию сына. Инцидентом заинтересовались и в прокуратуре Иркутской области. Следователи поставили на контроль ход и результаты проверочных мероприятий, организованных сотрудниками полиции.