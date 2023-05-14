Некоторые территории сильнее прочих ощутил на себе удар стихии. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области устраняют последствия урагана, который обрушился на регион вечером субботы, 13 мая. Некоторые территории сильнее прочих ощутили на себе удар стихии. Об этом сообщают власти.

- В Аларском районе из-за порывов ветра было отключено электроснабжение. На данный момент оно восстановлено. Порывы ветра в деревне Манькова Боханского района частично разрушили кровлю школы, - говорится в сообщении.

Также часть кровли сорвало с крыши школьного спортзала в селе Каха Осинского района. Рабочие уже к ремонту. В Черемхово и Черемховском районе заканчиваются работы по восстановлению энергоснабжения.