СК проводит проверку после аварийной посадки вертолета санавиации в Иркутской области

На борту воздушного судна находилось 7 пассажиров. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Боханском районе Иркутской области произошла экстренная посадка вертолета «Ми-8». Об этом рассказали в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

- 13 мая 2023 года вертолет «Ми-8» совершил вынужденную посадку в Боханском районе. Причиной стали неблагоприятные метеоусловия, - говорится в сообщении.

На борту воздушного судна находилось 7 пассажиров. Из них двое детей и четыре члена экипажа. В результате посадка прошла благополучно, никто не пострадал. В региональном Минздраве подтвердили, что борт выполнял рейс маршруту Иркутск-Тулун-Братск-Иркутск. После того как воздушное судно совершило экстренную посадку, было принято решение вызвать к месту приземления три реанимобиля из областного центра. В это же время из Боханского района выехали две машины скорой медицинской помощи. Они забрали пациентов и повезли их навстречу автомобилям медицины катастроф. Все пациенты были доставлены в медучреждения Иркутска.

Сейчас сотрудники Иркутского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России проводят доследственную проверку по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.