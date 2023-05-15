Ветер до 10 м/с и +12 ожидаются в Иркутске 15 мая Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 15 мая 2023 окажется немного теплее, чем накануне в воскресенье, когда в городе на Ангаре шел снег. В понедельник в областном центре, к счастью, без осадков, воздух прогреется при этом только до +12 градусов. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутском Гидрометцентре.

Погода в Иркутске 15 мая 2023: прогноз синоптиков

- Погода в Иркутске 15 мая 2023 будет с переменной облачностью, без существенных осадков, - уточняют метеорологи. - Ветер в городе дует юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. Днем температуру воздуха ждем до +12 градусов.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, в норме – 715 миллиметров ртутного столба, а вот влажность низкая – 32%. Что касается прогноза по региона, то погода в Икрутской области 15 мая 2023 также предполагает переменную облачность, местами выпадет дождь с мокрым снегом. Порывы ветра в Приангарье ожидаются до 14 м/с, на западе и севере – до 16-18 м/с. Днем по области +11…+16, при облачной погоде +1…+6.

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