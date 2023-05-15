13 ДТП произошло в Иркутске и Иркутском районе с 8 по 14 мая. Фото: Госавтоинспекция Иркутска Фото: ГУ МВД по Иркутской области

На дорогах Иркутска и Иркутского районе на минувшей неделе произошло 13 ДТП. В этих автоавариях пострадали 16 человек, среди которых было шестеро детей. Статистикой аварийности с 8 по 14 мая с КП-Иркутск поделились инспекторы Госавтоинспекции Иркутска.

- Всего на минувшей неделе зарегистрировано четыре столкновения автомобилей, одно опрокидывание машины, один наезд на препятствие, одно падение пассажира, - говорят полицейские. – Также были сбиты два велосипедиста, совершено четыре наезда на пешеходов.

Полицейские сообщают, что отмечают увеличение числа аварий с участием детей. Инспекторы просят родителей чаще беседовать с чадами о недопущении нарушений правил дорожного движения, а также регулярно повторять их с ними. Водителей же просят быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим.

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