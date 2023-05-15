Кафе сгорело в поселке Хужир на острове Ольхон в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

На острове Ольхон сгорело двухэтажное деревянное кафе. Сообщение о вспыхнувшем пламени поступило пожарным 14 мая в 16.03. К приезду спасателей горел второй этаж и кровля. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- На ликвидацию пожара потребовалось менее часа, - говорят в региональном министерстве чрезвычайных ситуаций. – Нам удалось спасти пять расположенных рядом строения. Пострадавших нет.

В момент пожара кафе посетителей еще не принимало, там проживали рабочие, которые приводили территорию в порядок. По одной из версий, пожар вспыхнул из-за непотушенного окурка, так как очаг находился именно в комнате рабочих.

- По словам хозяина кафе, на рабочих постоянно жаловались, что они курят в помещении, - отметили в ГУ МЧС РФ по Иркутской области.

Дознаватели МЧС России установят точную причину пожара.

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