Количество подтопленных участков увеличилось до 179 в Катангском районе

Авиация готова в Катангском районе Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

На утро 15 мая в Катангском районе подтоплены 179 приусадебных участков и 138 жилых домов. В подтопленных зданиях проживают 289 человек. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- На особом контроле находится паводковая обстановка на реках Нижняя Тунгуска и Непа в селах Токма, Подволошино, Преображенка, Ерема, Непа и в деревне Бур, - отметили спасатели.

В населенных пунктах постоянно дежурят сотрудники регионального министерства чрезвычайных ситуаций на лодках. Они развозят питьевую воду и продукты питания.

- Авиация и пункты временного размещения готовы принять жителей, - говорят в МЧС региона.

По данным специалистов, уровень воды в реке Нижняя Тунгуска утром 15 мая в районе села Подволошино превышает критический уровень на 58 сантиметров, у села Преображенка на 64 см, у села Непа на 28 см, возле села Ерема на 76 см.

Непростая ситуация также на реке Непа. Вода там у села Токма выше критической отметики на 23 см, у села Бур на 5 см.

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