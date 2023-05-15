До 20 мая все желающие могут дополнить карту маршрутов выходного дня в Иркутской области

В Приангарье проходит акция «Weekend: открой Иркутскую область». Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Приангарье проходит акция «Weekend: открой Иркутскую область». В рамках программы жители области могут предлагать идеи для создания единой карты маршрутов выходного дня. Прием заявок, кстати, продлили до 20 мая. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.

- Карту маршрутов выходного дня в Приангарье создали в конце 2022 года, ознакомиться с ней можно на сайте 2ГИС, - говорят в ласти. - Там представлено более 40 интересных направлений, которые предложили сами жители области. Найти их можно как в приложении на смартфоне, так и в десктоп-версии с помощью любого из тегов: «Открой Иркутскую область», «Маршрут выходного дня», «Тур по области», «Туристический маршрут», «Интересные места», «Туристические места».

Стоит отметить, что итоги организаторы собирались подвести в апреле, но заявки от местных жителей продолжают поступать. Кстати, участником акции может стать любой желающий. Для этого нужно оставить информацию об интересном туристическом месте в разделе «Предложить новость» в группе в соцсети ВКонтакте «Привет, Иркутск!».