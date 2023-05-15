Юридические лица обязаны будут оплатить штраф в районе от 20 до 25 тысяч рублей. Фото: Законодательное собрание Иркутской области.

В два раза могут вырасти штрафы за нарушение тишины в Иркутской области. Данное предложение прозвучало на комитете по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении. Так, планируется внести изменения в статью 3 Закона Иркутской области «Об административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере охраны общественного порядка в Иркутской области». А именно повысить суммы штрафов от 500 до 2,5 тысяч рублей для граждан. Должностные же лица должны будут вытащить из кармана от 5 до 10 тысяч рублей. А юридические лица обязаны будут оплатить штраф в районе от 20 до 25 тысяч рублей.

- При этом правоприменительная практика не изменится: конкретную сумму штрафа будет устанавливать суд. В Законодательное Собрание региона регулярно поступают обращения по вопросу ужесточения ответственности за нарушение тишины, - отметил председатель комитета Виталий Перетолчин.

Было рекомендовано принять нововведение в двух чтениях. Кроме вопроса о тишине, был разобран еще проект закона, устанавливающий административную ответственность за продажу энергетических напитков несовершеннолетним.