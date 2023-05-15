Паллиативные бригады Иркутской области получили автомобили.

Ключи от автомобилей получили врачи, которые занимаются оказанием паллиативной помощи. В церемонии приняли участие председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников, председатель правительства Константин Зайцев и и.о руководителя минздрава Алексей Шелехов.

Восемь новых машин пополнят автопарки областного хосписа, больниц Иркутска, Ангарска и Братска. И это далеко не первая помощь. С 2021 года по областной госпрограмме «Развитие здравоохранения» в больницы региона для оказания паллиативной медицинской помощи жителям Приангарья поступило 30 автомобилей.

Работа по обеспечению паллиативных служб транспортом проводится региональным правительством совместно с депутатами Законодательного Собрания Иркутской области. По словам спикера областного парламента Александра Ведерникова, парламентарии уделяют пристальное внимание вопросам модернизации системы здравоохранения, работа будет продолжена.

Всего паллиативный статус в Иркутской области имеют 18 тысяч жителей, в том числе, 513 детей.